Daytona 500: How to stream or listen to the race right here starting at 1 p.m.

The 2020 NASCAR season starts today with the 62nd of the “Great American Race,” the Daytona 500. There will be over 100,000 people on hand to see the event live and Fox Sports will be on hand to broadcast the race to a worldwide audience.

Fox begins their coverage at 1 p.m. with a prerace show that will run all the way up until 2:30 p.m. when President Donald Trump will yell the drivers to start their engines. If you wish to stream the race you can by using the FOXNOW, or FOX Sports apps, they will require a pay-TV subscription for access.

You can stream the race live at NASCAR.COM on your laptop, or if you wish to stream it live on your TV there are ways. My suggestion would be to sign up for a seven day free trial for either YouTube TV or Hulu with Live TV, both services work great and they carry FOX.

Many fans enjoy listening to the race and you can do it on SiriusXM radio, or on any one of the Motor Racing Network stations around the United States.

To the many NASCAR fans in Canada, you can watch the race on TSN where they will all the action live. You may stream it via the TSN app which does require a pay TV subscription.

Daytona 500 2020 will broadcast from various Internet TV in the United Kingdom. The first thing to say about SkyTV.SkyTV has a huge place at online. In the UK, Daytona 500 2020 will be streaming online on SkyTV. Daytona 500

2020 will be shown free of charge for Sky TV subscribers. There are also Amazon, HayU, Now TV, etc. for the Daytona 500 2020 online broadcast in the UK.

However, there are certain monthly charges available. Such as Now Tv at $6.99 per month. For you, Daytona 500 2020 may be the best way to Direct Broadcast Amazon, where the first month is a free trial. You can subscribe to Channels to Watch Daytona 500 2020 online. Since the first month is free, you can enjoy Daytona 500 2020 Live stream Free.

For those NASCAR Radio fans here is the list of stations that air the race.

ALBERTVILLE

ALABAMA

WTDR-FM

92.7

ANDALUSIA

ALABAMA

WAAO-FM

93.7

FOLEY

ALABAMA

WHEP-AM

1310

FOLEY

ALABAMA

WHEP-FX

92.5

GADSDEN

ALABAMA

WGAD-AM

930

GADSDEN

ALABAMA

WGAD-FX

103.9

JASPER

ALABAMA

WJLX-AM

1240

JASPER

ALABAMA

WJLX-FX

101.5

MONTGOMERY

ALABAMA

WTXK-AM

1210

MONTGOMERY

ALABAMA

WTXK-FX

107.5

ROANOKE

ALABAMA

WLWE-AM

1360

ROANOKE

ALABAMA

WLWE-FX

94.7

CONWAY

ARKANSAS

KASR-FM

92.7

PHOENIX

ARIZONA

KQFN-FX2

99.3

SEDONA

ARIZONA

KAZM-AM

780

TEMPE

ARIZONA

KQFN-AM

1580

TEMPE

ARIZONA

KQFN-FX

95.9

CLOVIS

CALIFORNIA

KYAF-FX

99.17

CLOVIS

CALIFORNIA

KYAF-FX2

102.3

FIREBAUGH

CALIFORNIA

KYAF-FM

94.7

GREENWOOD VILLAGE

COLORADO

KKFN-HD2

104.3

LITCHFIELD

CONNECTICUT

WZBG-FM

97.3

DOVER

DELAWARE

WDOV-AM

1410

BARTOW

FLORIDA

WWBF-AM

1130

BARTOW

FLORIDA

WWBF-FX

102.9

DAYTONA BEACH

FLORIDA

WNDB-AM

1150

DAYTONA BEACH

FLORIDA

WNDB-FX

93.5

DEFUNIAK SPRINGS

FLORIDA

WZEP-AM

1460

DEFUNIAK SPRINGS

FLORIDA

WZEP-FX

107.1

DESTIN

FLORIDA

WTKE-FM

100.3

DESTIN

FLORIDA

WTKE-FX

97.1

PALATKA

FLORIDA

WIYD-AM

1260

PALATKA

FLORIDA

WIYD-FX

104.9

WAUCHULA

FLORIDA

WAUC-AM

1310

WAUCHULA

FLORIDA

WAUC-FX

102.1

CARROLLTON

GEORGIA

WBTR-FM

92.1

CARROLLTON

GEORGIA

WLBB-AM

1330

CARROLLTON

GEORGIA

WLBB-FX

106.3

DAHLONEGA

GEORGIA

WZTR-FM

104.3

DALTON

GEORGIA

WDAL-AM

1430

DALTON

GEORGIA

WDAL-FX

98.3

GAINESVILLE

GEORGIA

WDUN-AM

550

GAINESVILLE

GEORGIA

WDUN-FM

102.9

LA GRANGE

GEORGIA

WLAG-AM

1240

LA GRANGE

GEORGIA

WLAG-FX

96.9

MONROE

GEORGIA

WMOQ-FM

92.3

SWAINSBORO

GEORGIA

WJAT-AM

800

SWAINSBORO

GEORGIA

WJAT-FX

99.7

ATLANTIC

IOWA

KSOM-FM

96.5

BURLINGTON

IOWA

KCPS-AM

1150

CRESTON

IOWA

KSIB-FM

101.3

DECORAH

IOWA

KVIK-FM

104.7

DES MOINES

IOWA

KRNT-AM

1350

DES MOINES

IOWA

KRNT-FX

102.1

HUMBOLDT

IOWA

KHBT-FM

97.7

IOWA CITY

IOWA

KCJJ-AM

1630

KEOKUK

IOWA

KOKX-AM

1310

MARSHALLTOWN

IOWA

KFJB-AM

1230

OSKALOOSA

IOWA

KBOE-FM

104.9

BEARDSTOWN

ILLINOIS

WVIL-FM

101.3

CISSNA PARK

ILLINOIS

WIQI-FM

95.9

DANVILLE

ILLINOIS

WDAN-AM

1490

EFFINGHAM

ILLINOIS

WKJT-FM

102.3

FARMER CITY

ILLINOIS

WEXG-FM

98.3

FLORA

ILLINOIS

WNOI-FM

103.9

LOVES PARK

ILLINOIS

WLUV-AM

1520

LOVES PARK

ILLINOIS

WLUV-FX

105.3

MARION

ILLINOIS

WGGH-AM

1150

MARION

ILLINOIS

WGGH-FX

98.5

PAXTON

ILLINOIS

WPXN-FM

104.9

QUINCY

ILLINOIS

KWBZ-FM

107.5

MARTINSVILLE

INDIANA

WCBK-FM

102.3

MARTINSVILLE

INDIANA

WCBK-FX

106.9

PLYMOUTH

INDIANA

WTCA-AM

1050

PLYMOUTH

INDIANA

WTCA-FX

1050

SALEM

INDIANA

WSLM-AM

1220

SALEM

INDIANA

WSLM-FM

97.9

SEYMOUR

INDIANA

WJAA-FM

96.3

OVERLAND PARK

KANSAS

KCTE-AM

1510

OVERLAND PARK

KANSAS

KCTE-FX

99.3

BARDSTOWN

KENTUCKY

WBRT-AM

1320

BARDSTOWN

KENTUCKY

WBRT-FX

97.1

DANVILLE

KENTUCKY

WHIR-AM

1230

FLEMINGSBURG

KENTUCKY

WFLE-FM

95.1

LOUISVILLE

KENTUCKY

WGTK-AM

970

OWENSBORO

KENTUCKY

WBKR-FM

92.5

CUMBERLAND

MARYLAND

WCBC-FM

107.1

MONTICELLO

MAINE

WXME-AM

780

MONTICELLO

MAINE

WXME-FX

98.3

ESCANABA

MICHIGAN

WGKL-FM

105.5

JACKSON

MICHIGAN

WKHM-AM

970

JACKSON

MICHIGAN

WKHM-FX

101.5

BEMIDJI

MINNESOTA

KKBJ-AM

1360

BEMIDJI

MINNESOTA

KKBJ-FX

106.3

MANKATO

MINNESOTA

KRRW-FM

101.5

SHAKOPEE

MINNESOTA

KQSP-AM

1530

AURORA

MISSOURI

KSWM-AM

940

LAKE SAINT LOUIS

MISSOURI

KYRO-AM

1280

LAKE SAINT LOUIS

MISSOURI

KYRO-FX

105.3

BOONE

NORTH CAROLINA

WMMY-FM

106.1

BOONE

NORTH CAROLINA

WWMY-FM

102.3

BURLINGTON

NORTH CAROLINA

WBAG-AM

1150

BURLINGTON

NORTH CAROLINA

WBAG-FX

105.9

HICKORY

NORTH CAROLINA

WHKY-AM

1290

HICKORY

NORTH CAROLINA

WHKY-FX

102.3

KILL DEVIL HILLS

NORTH CAROLINA

WCMS-FM

94.5

MURPHY

NORTH CAROLINA

WCNG-FM

102.7

MURPHY

NORTH CAROLINA

WCNG-FX

101.3

MURPHY

NORTH CAROLINA

WCVP-AM

600

MURPHY

NORTH CAROLINA

WCVP-FM

95.9

NEW BERN

NORTH CAROLINA

WECU-AM

1570

NEW BERN

NORTH CAROLINA

WWNB-AM

1490

NEW BERN

NORTH CAROLINA

WWNB-FX

103.9

NEW BERN

NORTH CAROLINA

WECU-FX

107.5

ROXBORO

NORTH CAROLINA

WKRX-FM

96.7

SANFORD

NORTH CAROLINA

WWGP-AM

1050

SANFORD

NORTH CAROLINA

WWGP-FX

95.1

W. JEFFERSON

NORTH CAROLINA

WKSK-AM

580

W. JEFFERSON

NORTH CAROLINA

WKSK-FX

93.5

WILLIAMSTON

NORTH CAROLINA

WIAM-AM

900

WILLIAMSTON

NORTH CAROLINA

WIAM-FX

97.5

CASSELTON

NORTH DAKOTA

KZTK-FM

103.9

POMPTON LAKES

NEW JERSEY

WGHT-AM

1500

POMPTON LAKES

NEW JERSEY

WGHT-FX

98.3

ELY

NEVADA

KELY-AM

1230

ELY

NEVADA

KPKK-FM

101.1

ELY

NEVADA

KNVR-FM

102.5

SPARKS

NEVADA

KNNR-AM

1400

SPARKS

NEVADA

KNNT-FM

98.5

SPARKS

NEVADA

KAVB-FM

98.7

AMHERST

NEW YORK

WGR-AM

550

COBLESKILL

NEW YORK

WSDE-AM

1190

COBLESKILL

NEW YORK

WSDE-FX

94.3

COBLESKILL

NEW YORK

WSDE-FX2

100.1

DUNDEE

NEW YORK

WFLR-AM

1570

DUNDEE

NEW YORK

WFLR-FX

96.9

DUNDEE

NEW YORK

WFLR-FX2

101.9

ELMIRA

NEW YORK

WELM-AM

1410

ELMIRA

NEW YORK

WELM-FX

106.5

FLORIDA

NEW YORK

WTBQ-FX

93.5

GENEVA

NEW YORK

WFLR-FX3

96.1

JAMESTOWN

NEW YORK

WKSN-AM

1340

NEWARK

NEW YORK

WACK-AM

1420

WARSAW

NEW YORK

WCJW-AM

1140

WARSAW

NEW YORK

WCJW-FX

103.7

WARSAW

NEW YORK

WCJW-FX2

104.9

WARSAW

NEW YORK

WCJW-FX3

100.9

WARSAW

NEW YORK

WCJW-FX4

104.3

WARSAW

NEW YORK

WCJW-FX5

105.5

WARWICK

NEW YORK

WTBQ-AM

1110

CELINA

OHIO

WCSM-AM

1350

CELINA

OHIO

WCSM-FX

100.3

MILAN

OHIO

WLKR-AM

1510

MILAN

OHIO

WLKR-FX

92.9

TOLEDO

OHIO

WCWA-AM

1230

WEST UNION

OHIO

WRAC-FM

103.1

BUTLER

PENNSYLVANIA

WBUT-AM

1050

BUTLER

PENNSYLVANIA

WBUT-FX

97.3

CARLISLE

PENNSYLVANIA

WEEO-AM

1480

CARLISLE

PENNSYLVANIA

WEEO-FX

93.9

CARLISLE

PENNSYLVANIA

WIOO-AM

1000

CARLISLE

PENNSYLVANIA

WIOO-FX

97.9

CARLISLE

PENNSYLVANIA

WIOO-FX2

107.3

CORRY

PENNSYLVANIA

WWCB-AM

1370

CORRY

PENNSYLVANIA

WWCB-FX

94.1

STATE COLLEGE

PENNSYLVANIA

WBLF-AM

970

STATE COLLEGE

PENNSYLVANIA

WBLF-FX

106.3

TROY

PENNSYLVANIA

WHGL-FM

100.3

WILLIAMSPORT

PENNSYLVANIA

WILQ-HD3

105.1

WILLIAMSPORT

PENNSYLVANIA

WWPA-AM

1340

WILLIAMSPORT

PENNSYLVANIA

WWPA-FX

101.7

GREENVILLE

SOUTH CAROLINA

WESC-FM

92.5

BELLE FOURCHE

SOUTH DAKOTA

KBFS-AM

1450

ATHENS

TENNESSEE

WJSQ-FM

101.7

ATHENS

TENNESSEE

WLAR-AM

1450

ATHENS

TENNESSEE

WLAR-FX

94.9

CHATTANOOGA

TENNESSEE

WPLZ-FX

92.7

CHATTANOOGA

TENNESSEE

WPLZ-HD4

95.3

CLEVELAND

TENNESSEE

WCLE-AM

1570

CLEVELAND

TENNESSEE

WCLE-FX

101.3

CLINTON

TENNESSEE

WQLA-AM

960

CLINTON

TENNESSEE

WYSH-AM

1380

CLINTON

TENNESSEE

WYSH-FX

101.1

CLINTON

TENNESSEE

WYSH-FX2

99.5

CLINTON

TENNESSEE

WQLA-FX

95.9

FRANKLIN

TENNESSEE

WAKM-AM

950

GRAY

TENNESSEE

WJCW-AM

910

LIVINGSTON

TENNESSEE

WLIV-AM

920

LIVINGSTON

TENNESSEE

WLIV-FM

104.7

LIVINGSTON

TENNESSEE

WLIV-FX

104.3

LIVINGSTON

TENNESSEE

WLIV-FX2

101.9

MORRISTOWN

TENNESSEE

WMTN-AM

1300

MORRISTOWN

TENNESSEE

WMTN-FX

93.3

NASHVILLE

TENNESSEE

WGFX-FM

104.5

NEWPORT

TENNESSEE

WNPC-AM

1060

NEWPORT

TENNESSEE

WNPC-FX

92.3

PIGEON FORGE

TENNESSEE

WPFT-FM

106.3

WARTBURG

TENNESSEE

WECO-FM

101.3

IRVING

TEXAS

KBDT-AM

1160

SULPHER SPRINGS

TEXAS

KSST-AM

1230

PRICE

UTAH

KOAL-AM

750

PRICE

UTAH

KOAL-FX

107.3

CHARLOTTESVILLE

VIRGINIA

WCHV-FM

107.5

CHARLOTTESVILLE

VIRGINIA

WCHV-AM

1260

GALAX

VIRGINIA

WBRF-FM

98.1

LYNCHBURG

VIRGINIA

WBRG-AM

1050

LYNCHBURG

VIRGINIA

WBRG-FX

105.1

LYNCHBURG

VIRGINIA

WLVA-AM

580

LYNCHBURG

VIRGINIA

WLVA-FX

94.1

MARION

VIRGINIA

WUKZ-AM

1010

MARION

VIRGINIA

WUKZ-FX

101.1

MARION

VIRGINIA

WSNQ-AM

1330

MARTINSVILLE

VIRGINIA

WHEE-AM

1370

RICHMOND

VIRGINIA

WRNL-AM

910

RICHMOND

VIRGINIA

WRNL-FX

105.1

STAUNTON

VIRGINIA

WKDW-AM

900

WARSAW

VIRGINIA

WNNT-FM

107.5

WINCHESTER

VIRGINIA

WMRE-AM

1550

BENNINGTON

VERMONT

WBTN-AM

1370

BENNINGTON

VERMONT

WBTN-FX

96.5

WELLS RIVER

VERMONT

WYKR-FM

101.3

ALTOONA

WISCONSIN

WAYY-AM

790

ALTOONA

WISCONSIN

WAYY-FX

105.1

GREENFIELD

WISCONSIN

WOKY-AM

920

LA CROSSE

WISCONSIN

WKTY-AM

580

LA CROSSE

WISCONSIN

WKTY-FX

96.7

MADISON

WISCONSIN

WTSO-AM

1070

MANITOWOC

WISCONSIN

WCUB-AM

980

MARINETTE

WISCONSIN

WHYB-FM

103.7

MAUSTON

WISCONSIN

WRJC-AM

1270

MAUSTON

WISCONSIN

WRJC-FX

92.9

HUNTINGTON

WEST VIRGINIA

WXBW-FM

101.5

KINGWOOD

WEST VIRGINIA

WKMM-FM

96.7

PARKERSBURG

WEST VIRGINIA

WVNT-AM

1230

PARKERSBURG

WEST VIRGINIA

WVNT-FX

103.5

ST. ALBANS

WEST VIRGINIA

WSCW-AM

1410

ST. ALBANS

WEST VIRGINIA

WJYP-AM

1300

ST. ALBANS

WEST VIRGINIA

WMON-AM

1340

ST. ALBANS

WEST VIRGINIA

WSCW-FX

102.3