AP Women’s Top 25 College Basketball Poll: FSU sits at No. 24 with South Florida ready to enter the poll.

In this week’s AP- WOMEN’S top 25 Poll Florida State comes in at number 24 with South Florida sitting just outside the group ready to hopefully enter next week.

RANK TEAM RECORD POINTS PREVIOUS RANK TEAM RECORD POINTS PREVIOUS 1 South Carolina (28) 20-0 700 1 2 Ohio State 19-0 669 2 3 Stanford 19-2 615 4 4 LSU 19-0 603 3 5 UConn 17-2 596 5 6 Indiana 17-1 584 6 7 Notre Dame 16-2 541 7 8 UCLA 17-3 448 9 9 Utah 16-2 430 8 T-10 Iowa 15-4 425 10 T-10 Maryland 16-4 425 11 12 Virginia Tech 16-3 403 12 13 Michigan 16-3 352 14 14 Oklahoma 16-2 304 15 15 North Carolina 14-5 298 17 16 Duke 17-2 281 13 17 Gonzaga 19-2 259 16 18 Iowa State 13-4 221 18 19 Arizona 15-4 201 19 20 NC State 15-5 171 20 21 Villanova 18-3 145 22 22 Illinois 16-4 103 21 23 Middle Tennesse 16-2 64 NR 24 Florida State 18-4 57 NR 25 Colorado 15-4 56 24

Others receiving votes: Tennessee 47, Texas 35, South Florida 31, USC 22, Oregon 10, Arkansas 2, UNLV 1, Alabama 1