NCAA D-1 Softball: Florida State, Florida, Central Florida and South Florida all make the rankings

The state of Florida has four teams in the Women’s Top 50 softball rankings in D-1 with Florida State, Florida, Central Florida and South Florida all are ranked.

1 Oklahoma Big 12 37-0 10-0 19-0 8-0 0-0 2 Virginia Tech ACC 31-5 13-5 10-0 8-0 0-0 3 Alabama SEC 34-6 10-3 8-0 16-3 0-0 4 Florida St. ACC 37-4 14-0 6-0 17-4 0-0 5 UCLA Pac-12 32-5 4-2 14-3 14-0 0-0 6 Northwestern Big Ten 27-6 5-1 17-4 5-1 0-0 7 Duke ACC 34-5 11-3 8-0 15-2 0-0 8 Florida SEC 32-9 11-2 5-0 16-7 0-0 9 Oklahoma St. Big 12 32-7 11-2 8-4 13-1 0-0 10 Clemson ACC 32-10 10-3 5-3 17-4 0-0 11 Arkansas SEC 30-7 7-2 5-2 18-3 0-0 12 UCF AAC 35-10 9-1 5-4 21-5 0-0 13 Arizona St. Pac-12 29-5 7-0 10-3 12-2 0-0 14 Tennessee SEC 27-12 7-3 8-6 12-3 0-0 15 Texas Big 12 30-11 8-3 4-5 18-3 0-0 16 Kentucky SEC 28-9 7-3 11-1 10-5 0-0 17 Georgia SEC 33-8 3-4 5-0 25-4 0-0 18 Washington Pac-12 23-11 5-3 15-5 3-3 0-0 19 Oregon Pac-12 24-12 11-6 8-2 5-4 0-0 20 LSU SEC 25-16 4-6 2-3 19-7 0-0 21 Notre Dame ACC 30-8 7-4 15-3 8-1 0-0 22 Auburn SEC 30-9 4-5 5-1 21-3 0-0 23 Ohio St. Big Ten 24-10 7-3 14-3 3-4 0-0 24 Michigan Big Ten 24-13 5-6 9-3 10-4 0-0 25 Missouri SEC 24-15 4-6 11-4 9-5 0-0 26 Georgia Tech ACC 28-12 9-5 2-1 17-6 0-0 27 Ole Miss SEC 29-12 3-7 9-1 17-4 0-0 28 Oregon St. Pac-12 31-10 10-4 13-3 8-3 0-0 29 Nebraska Big Ten 30-9 10-4 11-4 9-1 0-0 30 Charlotte C-USA 25-16 4-6 0-0 21-10 0-0 31 Mississippi St. SEC 26-15 4-7 1-2 21-6 0-0 32 Stanford Pac-12 26-11 6-5 5-3 15-3 0-0 33 Illinois Big Ten 23-13 8-9 10-2 5-2 0-0 34 Texas A&M SEC 24-14 2-5 2-3 20-6 0-0 35 Wisconsin Big Ten 20-11 8-3 9-7 3-1 0-0 36 Arizona Pac-12 22-14 1-5 3-2 18-7 0-0 37 Minnesota Big Ten 19-15 6-8 11-5 2-2 0-0 38 Louisiana Sun Belt 27-10 6-4 4-1 17-5 0-0 39 Wichita St. AAC 22-13 7-10 11-2 4-1 0-0 40 Louisville ACC 21-17 5-8 5-2 11-7 0-0 41 Liberty ASUN 28-13 8-3 5-5 15-5 0-0 42 South Fla. AAC 35-11 6-0 4-1 25-10 0-0 43 South Carolina SEC 23-19 3-8 6-0 14-11 0-0 44 Western Ky. C-USA 27-8 5-7 6-0 16-1 0-0 45 Boise St. Mountain West 28-8 13-2 12-3 3-3 0-0 46 Utah Pac-12 20-18 4-6 12-6 4-6 0-0 47 Delaware CAA 24-11 7-5 8-4 9-2 0-0 48 North Texas C-USA 25-8 9-5 9-0 7-3 0-0 49 BYU WCC 25-10 3-3 11-3 11-4 0-0 50 South Dakota St. Summit League 26-10 16-5 7-5 3-0 0-0