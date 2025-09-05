College Football Week 2 Viewing Guide: Matchups, Kickoff Times & Announcer Teams

By
Sports Talk Florida
-
0
132
Notre Dame is playing in the College Football Playoff

By: Jim Williams

Capital Sports Network

Senior Columnist and Associate Editor

College football fans, get ready for a jam-packed Friday lineup that spans coast to coast, from powerhouse matchups to underdog showdowns. Whether you’re tuning in on cable or streaming from your favorite device, here’s your SEO-optimized breakdown of every game, sorted by network and streaming service, complete with broadcast teams to bring the action to life.

.ESPN Family of Networks

ESPN

  • Illinois @ Duke – Dave Pasch, Dusty Dvoracek
  • Army @ Kansas State – Roy Philpott, Louis Riddick
  • Stanford @ BYU – Mark Jones, Roddy Jones

ESPN2

  • James Madison @ Louisville – Anish Shroff, Andre Ware
  • Virginia @ N.C. State – Bob Wischusen, Sam Acho
  • Arizona State @ Mississippi State – Dave Flemming, Brock Osweiler
  • Kansas @ Missouri – Mike Monaco, Kirk Morrison

ESPNU

  • Central Michigan @ Pittsburgh – Brian Custer, Max Starks
  • Ball State @ Auburn – Lowell Galindo, Aaron Murray
  • West Virginia @ Ohio – Courtney Lyle, Rene Ingoglia

ESPN+

  • Connecticut @ Syracuse – Bill Spaulding, Craig Haubert
  • Howard @ Temple – Shawn Kenney, Jay Sonnhalter
  • Bowling Green @ Cincinnati – James Westling, Leger Douzable
  • Bryant @ Massachusetts – Cooper Boardman, Tre Watson
  • Lindenwood @ Appalachian State
  • North Texas @ Western Michigan – Evan Stockton, Marcus Ray
  • St. Francis (PA) @ Buffalo – Anthony Lima, Randy Buffington
  • Texas State @ UTSA – Jack Benjamin, LaDarrin McLane
  • Jackson State @ Southern Mississippi
  • Campbell @ East Carolina – Joe Tordy, Reggie Walker
  • Florida A&M @ Florida Atlantic – AJ Ricketts, Patrick Murray
  • Missouri State @ Marshall
  • N.C. Central @ Old Dominion
  • North Carolina @ Charlotte – Chuckie Kempf, Tom Luginbill
  • Houston @ Rice – Kyle Youmans, Dave Steckel
  • Long Island @ Eastern Michigan – Dan Gutowsky, Ryan Cavanaugh
  • Memphis @ Georgia State
  • N.C. A&T @ UCF – Pete Sousa, Todd Doxzon
  • Tulane @ South Alabama
  • Western Kentucky @ Toledo – Michael Reghi, Je’Rod Cherry
  • Charleston Southern @ Coastal Carolina
  • McNeese State @ Louisiana
  • Tulsa @ New Mexico State
  • UT-Martin @ UTEP
  • Weber State @ Arizona – Ted Emrich, Jeff Woody

ACCN / ACCNX

  • East Texas A&M @ Florida State – Jorge Sedano, Rodney McLeod
  • Western Carolina @ Wake Forest – Doug Sherman, Brad Hopkins
  • Gardner-Webb @ Georgia Tech – Justin Kutcher, Forrest Conoly
  • Texas Southern @ California – Chris Sylvester, Ahman Green
  • Bethune-Cookman @ Miami (FL) – Mike Corey, Tyoka Jackson
  • Vanderbilt @ Virginia Tech – Wes Durham, Steve Addazio

FOX Networks – College Football

FOX

  • Iowa @ Iowa State – Gus Johnson, Joel Klatt
  • Delaware @ Colorado – Jason Benetti, Robert Griffin III

FS1

  • Eastern Washington @ Boise State – Noah Reed, Robert Smith
  • Kennesaw State @ Indiana – Tim Brando, Devin Gardner
  • Georgia Southern @ USC – Connor Onion, Mark Helfrich
  • Middle Tennessee @ Wisconsin – Eric Collins, Spencer Tillman

CBS Sports

CBS

  • Oklahoma State @ Oregon – Brad Nessler, Gary Danielson

CBSSN

  • Liberty @ Jacksonville State – Jordan Kent, Adam Brenemen
  • UAB @ Navy – Chris Lewis, Randy Cross
  • UCLA @ UNLV – Rich Waltz, Robert Turbin

NBC / Peacock

NBC

  • Boston College @ Michigan State – Noah Eagle, Todd Blackledge

Peacock

  • Miami (OH) @ Rutgers – Paul Burmeister, Phil Simms

BTN (Big Ten Network)

  • Northern Illinois @ Maryland – Joe Beninati, Matt Millen
  • Western Illinois @ Northwestern – Lisa Byington, Brock Vereen
  • Florida International @ Penn State – Guy Haberman, Yogi Roth
  • Northwestern State @ Minnesota – Jason Ross Jr., Tanner Morgan
  • Grambling State @ Ohio State – Jeff Levering, Jake Butt
  • Akron @ Nebraska – Mark Followill, Anthony Herron
  • Southern Illinois @ Purdue – Jack Kizer, Jared Thomas
  • UC-Davis @ Washington – AJ Kanell, Marcel Reece

CW Network – College Football

  • Baylor @ SMU – Rick Allen, Will Blackmon
  • Fresno State @ Oregon State – Ted Robinson, Ryan Leaf, Nigel Burton
  • San Diego State @ Washington State – Chris Fisher, Darius Walker

SEC Network / SECN+

  • Utah State @ Texas A&M – Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb
  • USF @ Florida – Dave Neal, Fozzy Whittaker
  • Austin Peay @ Georgia – Clay Matvick, Chase Daniel
  • East Tennessee State @ Tennessee – Matt Schumacker, Dustin Fox
  • Arkansas State @ Arkansas – Richard Cross, Taylor McHargue
  • Louisiana Tech @ LSU – Jay Alter, Rocky Boiman
  • ULM @ Alabama – Tom Hart, Jordan Rogers, Cole Cubelic

TNT-FOOTBALL

  • Kent State @ Texas Tech – JB Long, Mike Golic Jr.

Altitude / MWC Digital

Idaho State @ New Mexico

Northern Iowa @ Wyoming

Northern Colorado @ Colorado State

Sam Houston @ Hawaii

