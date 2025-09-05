College Football Week 2 Viewing Guide: Matchups, Kickoff Times & Announcer Teams

By: Jim Williams
College football fans, get ready for a jam-packed Friday lineup that spans coast to coast, from powerhouse matchups to underdog showdowns. Whether you’re tuning in on cable or streaming from your favorite device, here’s your SEO-optimized breakdown of every game, sorted by network and streaming service, complete with broadcast teams to bring the action to life.
.ESPN Family of Networks
ESPN
- Illinois @ Duke – Dave Pasch, Dusty Dvoracek
- Army @ Kansas State – Roy Philpott, Louis Riddick
- Stanford @ BYU – Mark Jones, Roddy Jones
ESPN2
- James Madison @ Louisville – Anish Shroff, Andre Ware
- Virginia @ N.C. State – Bob Wischusen, Sam Acho
- Arizona State @ Mississippi State – Dave Flemming, Brock Osweiler
- Kansas @ Missouri – Mike Monaco, Kirk Morrison
ESPNU
- Central Michigan @ Pittsburgh – Brian Custer, Max Starks
- Ball State @ Auburn – Lowell Galindo, Aaron Murray
- West Virginia @ Ohio – Courtney Lyle, Rene Ingoglia
ESPN+
- Connecticut @ Syracuse – Bill Spaulding, Craig Haubert
- Howard @ Temple – Shawn Kenney, Jay Sonnhalter
- Bowling Green @ Cincinnati – James Westling, Leger Douzable
- Bryant @ Massachusetts – Cooper Boardman, Tre Watson
- Lindenwood @ Appalachian State
- North Texas @ Western Michigan – Evan Stockton, Marcus Ray
- St. Francis (PA) @ Buffalo – Anthony Lima, Randy Buffington
- Texas State @ UTSA – Jack Benjamin, LaDarrin McLane
- Jackson State @ Southern Mississippi
- Campbell @ East Carolina – Joe Tordy, Reggie Walker
- Florida A&M @ Florida Atlantic – AJ Ricketts, Patrick Murray
- Missouri State @ Marshall
- N.C. Central @ Old Dominion
- North Carolina @ Charlotte – Chuckie Kempf, Tom Luginbill
- Houston @ Rice – Kyle Youmans, Dave Steckel
- Long Island @ Eastern Michigan – Dan Gutowsky, Ryan Cavanaugh
- Memphis @ Georgia State
- N.C. A&T @ UCF – Pete Sousa, Todd Doxzon
- Tulane @ South Alabama
- Western Kentucky @ Toledo – Michael Reghi, Je’Rod Cherry
- Charleston Southern @ Coastal Carolina
- McNeese State @ Louisiana
- Tulsa @ New Mexico State
- UT-Martin @ UTEP
- Weber State @ Arizona – Ted Emrich, Jeff Woody
ACCN / ACCNX
- East Texas A&M @ Florida State – Jorge Sedano, Rodney McLeod
- Western Carolina @ Wake Forest – Doug Sherman, Brad Hopkins
- Gardner-Webb @ Georgia Tech – Justin Kutcher, Forrest Conoly
- Texas Southern @ California – Chris Sylvester, Ahman Green
- Bethune-Cookman @ Miami (FL) – Mike Corey, Tyoka Jackson
- Vanderbilt @ Virginia Tech – Wes Durham, Steve Addazio
FOX Networks – College Football
FOX
- Iowa @ Iowa State – Gus Johnson, Joel Klatt
- Delaware @ Colorado – Jason Benetti, Robert Griffin III
FS1
- Eastern Washington @ Boise State – Noah Reed, Robert Smith
- Kennesaw State @ Indiana – Tim Brando, Devin Gardner
- Georgia Southern @ USC – Connor Onion, Mark Helfrich
- Middle Tennessee @ Wisconsin – Eric Collins, Spencer Tillman
CBS Sports
CBS
- Oklahoma State @ Oregon – Brad Nessler, Gary Danielson
CBSSN
- Liberty @ Jacksonville State – Jordan Kent, Adam Brenemen
- UAB @ Navy – Chris Lewis, Randy Cross
- UCLA @ UNLV – Rich Waltz, Robert Turbin
NBC / Peacock
NBC
- Boston College @ Michigan State – Noah Eagle, Todd Blackledge
Peacock
- Miami (OH) @ Rutgers – Paul Burmeister, Phil Simms
BTN (Big Ten Network)
- Northern Illinois @ Maryland – Joe Beninati, Matt Millen
- Western Illinois @ Northwestern – Lisa Byington, Brock Vereen
- Florida International @ Penn State – Guy Haberman, Yogi Roth
- Northwestern State @ Minnesota – Jason Ross Jr., Tanner Morgan
- Grambling State @ Ohio State – Jeff Levering, Jake Butt
- Akron @ Nebraska – Mark Followill, Anthony Herron
- Southern Illinois @ Purdue – Jack Kizer, Jared Thomas
- UC-Davis @ Washington – AJ Kanell, Marcel Reece
CW Network – College Football
- Baylor @ SMU – Rick Allen, Will Blackmon
- Fresno State @ Oregon State – Ted Robinson, Ryan Leaf, Nigel Burton
- San Diego State @ Washington State – Chris Fisher, Darius Walker
SEC Network / SECN+
- Utah State @ Texas A&M – Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb
- USF @ Florida – Dave Neal, Fozzy Whittaker
- Austin Peay @ Georgia – Clay Matvick, Chase Daniel
- East Tennessee State @ Tennessee – Matt Schumacker, Dustin Fox
- Arkansas State @ Arkansas – Richard Cross, Taylor McHargue
- Louisiana Tech @ LSU – Jay Alter, Rocky Boiman
- ULM @ Alabama – Tom Hart, Jordan Rogers, Cole Cubelic
TNT-FOOTBALL
- Kent State @ Texas Tech – JB Long, Mike Golic Jr.
Altitude / MWC Digital
Idaho State @ New Mexico
Northern Iowa @ Wyoming
Northern Colorado @ Colorado State
Sam Houston @ Hawaii