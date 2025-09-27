

By Jim Williams – Senior Sports Columnist – Capital Sports Network

GEORGIA, PENN STATE Play Host To Primetime Games

Two of college football’s most electric environments will take center stage Saturday night as No. 6 Oregon travels to No. 3 Penn State for a White Out in State College, while No. 17 Alabama heads to Athens to face No. 5 Georgia in a Blackout showdown under the lights. These primetime clashes promise playoff-level intensity, but they’re just the tip of the iceberg on a day loaded with compelling matchups across the country.

Early Window (12:00 PM – 2:30 PM ET)

22 Notre Dame @ Arkansas (ABC) — Dave Pasch, Dusty Dvoracek

(ABC) — Dave Pasch, Dusty Dvoracek 21 USC @ 23 Illinois (FOX) — Gus Johnson, Joel Klatt

(FOX) — Gus Johnson, Joel Klatt 16 Georgia Tech @ Wake Forest (ESPN) — Mike Monaco, Kirk Morrison

(ESPN) — Mike Monaco, Kirk Morrison Louisville @ Pittsburgh (ESPN2) — Roy Philpott, Sam Acho

(ESPN2) — Roy Philpott, Sam Acho UCF @ Kansas State (FS1) — Connor Onion, Mark Helfrich

(FS1) — Connor Onion, Mark Helfrich South Alabama @ North Texas (ESPNU) — Matt Schumacker, Dustin Fox

(ESPNU) — Matt Schumacker, Dustin Fox Rutgers @ Minnesota (BTN) — Guy Haberman, Yogi Roth

(BTN) — Guy Haberman, Yogi Roth Duke @ Syracuse (ACCN) — Wes Durham, Steve Addazio

(ACCN) — Wes Durham, Steve Addazio Bowling Green @ Ohio (CBSSN) — Jordan Kent, Adam Brenemen

(CBSSN) — Jordan Kent, Adam Brenemen Cincinnati @ Kansas (TNT) — J.B. Long, Mike Golic Jr.

(TNT) — J.B. Long, Mike Golic Jr. Utah State @ 18 Vanderbilt (12:45 PM, SECN) — Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb

(12:45 PM, SECN) — Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb Eastern Michigan @ Central Michigan (1:00 PM, ESPN+) — Doug Sherman, Marcus Ray

(1:00 PM, ESPN+) — Doug Sherman, Marcus Ray Georgia Southern @ James Madison (2:30 PM, ESPN+)

Afternoon Window (3:30 PM – 4:15 PM ET)

4 LSU @ 13 Ole Miss (ABC) — Sean McDonough, Greg McElroy

(ABC) — Sean McDonough, Greg McElroy 1 Ohio State @ Washington (CBS) — Brad Nessler, Gary Danielson

(CBS) — Brad Nessler, Gary Danielson Utah @ West Virginia (FOX) — Jason Benetti, Robert Griffin III

(FOX) — Jason Benetti, Robert Griffin III Auburn @ 9 Texas A&M (ESPN) — Joe Tessitore, Jesse Palmer

(ESPN) — Joe Tessitore, Jesse Palmer Baylor @ Oklahoma State (ESPN2) — Lowell Galindo, Aaron Murray

(ESPN2) — Lowell Galindo, Aaron Murray UCLA @ Northwestern (BTN) — Jeff Levering, Jake Butt

(BTN) — Jeff Levering, Jake Butt California @ Boston College (ACCN) — Chris Cotter, Max Browne

(ACCN) — Chris Cotter, Max Browne Rice @ Navy (CBSSN) — Chris Lewis, Randy Cross

(CBSSN) — Chris Lewis, Randy Cross 11 Indiana @ Iowa (Peacock) — Paul Burmeister, Phil Simms

(Peacock) — Paul Burmeister, Phil Simms Akron @ Toledo (ESPN+) — Michael Reghi, Ryan Cavanaugh

(ESPN+) — Michael Reghi, Ryan Cavanaugh Connecticut @ Buffalo (ESPN+) — James Westling, Craig Haubert

(ESPN+) — James Westling, Craig Haubert Lindenwood @ Miami (OH) (ESPN+) — Shawn Kenney, Doc Holliday

(ESPN+) — Shawn Kenney, Doc Holliday San Diego State @ Northern Illinois (ESPN+) — Jason Ross Jr., Tyoka Jackson

(ESPN+) — Jason Ross Jr., Tyoka Jackson Hawaii @ Air Force (4:00 PM, FS1) — Eric Collins, Spencer Tillman

(4:00 PM, FS1) — Eric Collins, Spencer Tillman Tulane @ Tulsa (4:00 PM, ESPNU) — Chuckie Kempf, Darius Walker

(4:00 PM, ESPNU) — Chuckie Kempf, Darius Walker New Mexico State @ New Mexico (4:00 PM, Altitude/MWC Digital)

(4:00 PM, Altitude/MWC Digital) Arkansas State @ ULM (4:00 PM, ESPN+)

(4:00 PM, ESPN+) 15 Tennessee @ Mississippi State (4:15 PM, SECN) — Dave Neal, Fozzy Whittaker

Evening Window (6:00 PM – 8:00 PM ET)

Liberty @ Old Dominion (6:00 PM, ESPN+)

(6:00 PM, ESPN+) Middle Tennessee State @ Kennesaw State (6:00 PM, ESPN+)

(6:00 PM, ESPN+) Rhode Island @ Western Michigan (6:30 PM, ESPN+)

(6:30 PM, ESPN+) Arizona @ 14 Iowa State (7:00 PM, ESPN) — Dave Flemming, Brock Osweiler

(7:00 PM, ESPN) — Dave Flemming, Brock Osweiler Memphis @ Florida Atlantic (7:00 PM, ESPN2) — Jay Alter, Rocky Boiman

(7:00 PM, ESPN2) — Jay Alter, Rocky Boiman Virginia Tech @ N.C. State (7:00 PM, CW) — Thom Brennaman, Will Blackmon

(7:00 PM, CW) — Thom Brennaman, Will Blackmon Jacksonville State @ Southern Mississippi (7:00 PM, ESPN+)

(7:00 PM, ESPN+) Western Kentucky @ Missouri State (7:00 PM, ESPN+)

Georgia and Penn State Play In Primetime Window (7:30 PM – 10:15 PM ET)

17 Alabama @ 5 Georgia (ABC) — Chris Fowler, Kirk Herbstreit

(ABC) — Chris Fowler, Kirk Herbstreit 6 Oregon @ 3 Penn State (NBC) — Noah Eagle, Todd Blackledge

(NBC) — Noah Eagle, Todd Blackledge Appalachian State @ Boise State (FS1) — Noah Reed, Robert Smith

(FS1) — Noah Reed, Robert Smith Massachusetts @ 20 Missouri (ESPNU) — Courtney Lyle, Rene Ingoglia

(ESPNU) — Courtney Lyle, Rene Ingoglia San Jose State @ Stanford (ACCN) — Jorge Sedano, Rodney McLeod

(ACCN) — Jorge Sedano, Rodney McLeod Washington State @ Colorado State (CBSSN) — Rich Waltz, Robert Turbin

(CBSSN) — Rich Waltz, Robert Turbin Kentucky @ South Carolina (7:45 PM, SECN) — Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic

(7:45 PM, SECN) — Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic Marshall @ Louisiana (8:00 PM, ESPN+)

(8:00 PM, ESPN+) Louisiana Tech @ UTEP (9:00 PM, ESPN+)

(9:00 PM, ESPN+) 25 BYU @ Colorado (10:15 PM, ESPN) — Mark Jones, Roddy Jones

(10:15 PM, ESPN) — Mark Jones, Roddy Jones Idaho @ Montana (10:15 PM, ESPN2) — Clay Matvick, Chase Daniel

Whether you’re tuning in for the marquee matchups in State College and Athens or catching your alma mater in action, this Saturday offers wall-to-wall college football from noon until midnight. No matter where you are in the country, there’s a game worth watching.