By Jim Williams – Senior Sports Columnist – Capital Sports Network
GEORGIA, PENN STATE Play Host To Primetime Games
Two of college football’s most electric environments will take center stage Saturday night as No. 6 Oregon travels to No. 3 Penn State for a White Out in State College, while No. 17 Alabama heads to Athens to face No. 5 Georgia in a Blackout showdown under the lights. These primetime clashes promise playoff-level intensity, but they’re just the tip of the iceberg on a day loaded with compelling matchups across the country.
Early Window (12:00 PM – 2:30 PM ET)
- 22 Notre Dame @ Arkansas (ABC) — Dave Pasch, Dusty Dvoracek
- 21 USC @ 23 Illinois (FOX) — Gus Johnson, Joel Klatt
- 16 Georgia Tech @ Wake Forest (ESPN) — Mike Monaco, Kirk Morrison
- Louisville @ Pittsburgh (ESPN2) — Roy Philpott, Sam Acho
- UCF @ Kansas State (FS1) — Connor Onion, Mark Helfrich
- South Alabama @ North Texas (ESPNU) — Matt Schumacker, Dustin Fox
- Rutgers @ Minnesota (BTN) — Guy Haberman, Yogi Roth
- Duke @ Syracuse (ACCN) — Wes Durham, Steve Addazio
- Bowling Green @ Ohio (CBSSN) — Jordan Kent, Adam Brenemen
- Cincinnati @ Kansas (TNT) — J.B. Long, Mike Golic Jr.
- Utah State @ 18 Vanderbilt (12:45 PM, SECN) — Taylor Zarzour, Matt Stinchcomb
- Eastern Michigan @ Central Michigan (1:00 PM, ESPN+) — Doug Sherman, Marcus Ray
- Georgia Southern @ James Madison (2:30 PM, ESPN+)
Afternoon Window (3:30 PM – 4:15 PM ET)
- 4 LSU @ 13 Ole Miss (ABC) — Sean McDonough, Greg McElroy
- 1 Ohio State @ Washington (CBS) — Brad Nessler, Gary Danielson
- Utah @ West Virginia (FOX) — Jason Benetti, Robert Griffin III
- Auburn @ 9 Texas A&M (ESPN) — Joe Tessitore, Jesse Palmer
- Baylor @ Oklahoma State (ESPN2) — Lowell Galindo, Aaron Murray
- UCLA @ Northwestern (BTN) — Jeff Levering, Jake Butt
- California @ Boston College (ACCN) — Chris Cotter, Max Browne
- Rice @ Navy (CBSSN) — Chris Lewis, Randy Cross
- 11 Indiana @ Iowa (Peacock) — Paul Burmeister, Phil Simms
- Akron @ Toledo (ESPN+) — Michael Reghi, Ryan Cavanaugh
- Connecticut @ Buffalo (ESPN+) — James Westling, Craig Haubert
- Lindenwood @ Miami (OH) (ESPN+) — Shawn Kenney, Doc Holliday
- San Diego State @ Northern Illinois (ESPN+) — Jason Ross Jr., Tyoka Jackson
- Hawaii @ Air Force (4:00 PM, FS1) — Eric Collins, Spencer Tillman
- Tulane @ Tulsa (4:00 PM, ESPNU) — Chuckie Kempf, Darius Walker
- New Mexico State @ New Mexico (4:00 PM, Altitude/MWC Digital)
- Arkansas State @ ULM (4:00 PM, ESPN+)
- 15 Tennessee @ Mississippi State (4:15 PM, SECN) — Dave Neal, Fozzy Whittaker
Evening Window (6:00 PM – 8:00 PM ET)
- Liberty @ Old Dominion (6:00 PM, ESPN+)
- Middle Tennessee State @ Kennesaw State (6:00 PM, ESPN+)
- Rhode Island @ Western Michigan (6:30 PM, ESPN+)
- Arizona @ 14 Iowa State (7:00 PM, ESPN) — Dave Flemming, Brock Osweiler
- Memphis @ Florida Atlantic (7:00 PM, ESPN2) — Jay Alter, Rocky Boiman
- Virginia Tech @ N.C. State (7:00 PM, CW) — Thom Brennaman, Will Blackmon
- Jacksonville State @ Southern Mississippi (7:00 PM, ESPN+)
- Western Kentucky @ Missouri State (7:00 PM, ESPN+)
Georgia and Penn State Play In Primetime Window (7:30 PM – 10:15 PM ET)
- 17 Alabama @ 5 Georgia (ABC) — Chris Fowler, Kirk Herbstreit
- 6 Oregon @ 3 Penn State (NBC) — Noah Eagle, Todd Blackledge
- Appalachian State @ Boise State (FS1) — Noah Reed, Robert Smith
- Massachusetts @ 20 Missouri (ESPNU) — Courtney Lyle, Rene Ingoglia
- San Jose State @ Stanford (ACCN) — Jorge Sedano, Rodney McLeod
- Washington State @ Colorado State (CBSSN) — Rich Waltz, Robert Turbin
- Kentucky @ South Carolina (7:45 PM, SECN) — Tom Hart, Jordan Rodgers, Cole Cubelic
- Marshall @ Louisiana (8:00 PM, ESPN+)
- Louisiana Tech @ UTEP (9:00 PM, ESPN+)
- 25 BYU @ Colorado (10:15 PM, ESPN) — Mark Jones, Roddy Jones
- Idaho @ Montana (10:15 PM, ESPN2) — Clay Matvick, Chase Daniel
Whether you’re tuning in for the marquee matchups in State College and Athens or catching your alma mater in action, this Saturday offers wall-to-wall college football from noon until midnight. No matter where you are in the country, there’s a game worth watching.