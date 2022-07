Live Audio Coverage of The Open Championship: Smith finishes 2nd round at 13 under as he continues to master St. Andrews.

Cameron Smith shot 8-under 64 in the second round of the British Open and moved into a three-stroke lead at 13 under overall.

The Australian opened the round with three straight birdies. He had two more before an eagle on the par-5 14th when he swung a long-range putt from right to left, slightly down the hill and straight into the cup.

Smith is playing at his fifth British Open. His best finish was tied for 20th in 2019 at Portrush. His best results at the majors came at the Masters. He finished tied for second in 2020 and tied for third in 2022 at Augusta National.

Smith put on a putting clinic to pull away from the field at the British Open.

The best of the bunch came at the par-5 14th hole, where Smith swung a long-range eagle putt from right to left, slightly down the hill and straight into the cup.

It moved him to 13 under, three shots clear of Cameron Young. Smith is 8 under for his second round.

LeaderboardLive

Pos Player R2 Thru Total 1 C. Smith -6 13 -11 2 C. Young -2 12 -10 3 D. Johnson -5 F -9 T4 S. Scheffler -4 F -8 T4 T. Hatton -6 F -8

T6 R. McIlroy -1 5 -7 T6 T. Gooch -3 F -7 T6 A. Scott -7 F -7 T6 P. Cantlay -5 F -7 T6 S. Theegala -4 F -7 T11 V. Hovland -2 5 -6 T11 S.W. Kim -3 F -6 T11 M. Fitzpatrick -6 F -6 T14 M.W. Lee -2 17 -5 T14 S. Kaewkanjana -4 17 -5 T14 B. Brown -1 16 -5 T14 G. Higgo -5 15 -5 T14 K. Kitayama -1 14 -5 T14 L. Herbert -3 14 -5 T14 P. Reed -5 14 -5 T14 A. Ancer -4 F -5 T14 X. Schauffele -2 6 -5 T14 A. Wise -5 F -5 T14 Y. Katsuragawa -4 F -5 T14 D. Carey -5 F -5 T26 J.H. Kim -1 14 -4 T26 B. Kennedy E 8 -4 T26 J. Parry -1 3 -4 T26 T. Lawrence -1 F -4 T26 H. Varner III -5 F -4 T26 J. Rahm -5 F -4 T26 J. Spieth -3 F -4 T33 I. Poulter E 16 -3 T33 D. Willett E 10 -3 T33 L. Westwood +1 9 -3 T33 H. Matsuyama -2 4 -3 T33 T. Detry -1 3 -3 T33 S. García -6 F -3 T33 F. Celli -5 F -3 T33 D. Law -3 F -3 T33 S. Burns -3 F -3 T42 B. DeChambeau +1 13 -2 T42 C. Tringale -1 13 -2 T42 T. Fleetwood -2 12 -2 T42 B. Horschel -3 10 -2 T42 J. Kokrak -2 6 -2 T42 R. Henley E F -2 T42 T. Pieters -5 F -2 T42 L. Canter -2 F -2 T50 F. Molinari -2 12 -1 T50 R. MacIntyre +1 11 -1 T50 C. Conners E 10 -1 T50 A. Arnaus -3 7 -1 T50 S. Vincent +2 7 -1 T50 V. Perez E 7 -1 T50 N. Hojgaard -2 6 -1 T50 J. Thomas -1 5 -1 T50 S. Lowry -1 5 -1 T50 T. Mullinax E 4 -1 T50 D. Frittelli +1 4 -1 T50 M. Armitage E F -1 T50 A. Meronk -4 F -1 T50 P. Casey E F -1 T50 J. Niemann +2 F -1 T50 J. Scrivener -1 F -1 T50 J. Rutherford -2 F -1 T67 B. Campbell -2 16 E T67 D. Burmester +1 16 E T67 B. Koepka -1 13 E T67 Z. Johnson E 10 E T67 B. Harman -1 9 E T67 J. De Los Santos +1 8 E T67 E. Els +2 8 E T67 M. Hughes -1 7 E T67 C. Morikawa E 5 E T67 C. Bezuidenhout -1 F E T67 S. Bairstow E F E T67 W. Clark +1 F E T67 A. Jarvis -3 F E T67 S.J. Im +1 F E T67 J. Smith -1 F E T67 S. Muñoz -1 F E T67 R. Dinwiddie +5 F E T67 L. van Meijel -2 F E T85 W. Simpson +2 F +1 T85 B. Wu +2 17 +1 T85 J. Daly E 13 +1 T85 W. Zalatoris E 4 +1 T85 M. Ford +2 3 +1 T85 H. Stenson -2 F +1 T85 J. Harding -1 F +1 T85 L. Oosthuizen +2 F +1 T85 K. Mitchell -3 F +1 T85 M. Homa E F +1 T95 C. Kim E 16 +2 T95 J. Donaldson -2 15 +2 T95 T. Finau +1 4 +2 T95 T. Kanaya E 4 +2 T95 A. Quayle E 3 +2 T95 R. Mansell +1 3 +2 T95 R. Fox +3 F +2 T95 R. Bland -4 F +2 T95 E. Grillo -4 F +2 T95 M. Griffin E F +2 T105 G. Migliozzi +2 16 +3 T105 A. Chesters E 15 +3 T105 T. Hoge +1 14 +3 T105 S. Power +2 13 +3 T105 K.H. Lee +6 11 +3 T105 J. T. Poston +2 9 +3 T105 C. Kirk E 4 +3 T105 K. Kisner +1 4 +3 T105 M. Jordan +1 4 +3 T105 A. Björk E 3 +3 T105 S. Norris +1 F +3 T105 A. Rai E F +3 T105 K. Nakajima +3 F +3 T105 P. Harrington +6 F +3 T105 K. Bradley -1 F +3 T105 J. Catlin +1 F +3 T121 P. Mickelson +4 14 +4 T121 S. Kim E 6 +4 T121 Z. Lombard -1 3 +4 T121 O. Farr E 3 +4 T121 B. Wiesberger +4 F +4 T121 K. Na +4 F +4 T121 M.G. Cho +1 F +4 T128 M. Kim +4 15 +5 T128 R. Hoshino +2 12 +5 T128 L. List +1 8 +5 T128 M. Penge +1 3 +5 T128 H. Li +4 F +5 T128 F. Zanotti +5 F +5 T128 S. Cink -1 F +5 T128 K. Higa +4 F +5 T136 A. Potgieter +4 F +6 T136 G. Woodland +4 F +6 T136 M. Leishman +2 F +6 T136 H. English +2 F +6 T136 Mito Pereira +3 F +6 T141 P. Lawrie +5 F +7 T141 S. Dodd +2 9 +7 T141 D. Papadatos +2 F +7 T141 J. Fernández-Valdés +5 F +7 T141 R. Mullarney +6 F +7 T146 P. Larrazábal +5 8 +8 T146 S. Horsfield +4 F +8 T146 S. Imahira E F +8 149 T. Woods +3 F +9 T150 S. Straka +1 9 +10 T150 D. Clarke +3 F +10 T150 J. Floydd +7 F +10 T153 J. Morgan +4 F +11 T153 A. Wrigley +1 F +11 155 D. Duval +2 F +12 156 M. Calcavecchia +10 F +21

All times are in Eastern Time