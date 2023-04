Live Up to date scores from all the NBA Playoffs here at the Sports Talk Florida Score Center.

2023 NBA Playoffs First Round Schedule

Eastern Conference

Milwaukee Bucks (1) vs. Miami Heat (8)

Game 1: Heat vs. Bucks | Sun., April 16 | 5:30 ET (TNT)

Game 2: Heat vs. Bucks | Wed., April 19 | 9 ET (NBA TV)

Game 3: Bucks vs. Heat | Sat., April 22 | 7:30 ET (ESPN)

Game 4: Bucks vs. Heat | Mon., April 24 | TBD

*Game 5: Heat vs. Bucks | Wed., April 26 | TBD

*Game 6: Bucks vs. Heat | Fri, April 28 | TBD

*Game 7: Heat vs. Bucks | Sun., April 20 | TBD

Boston Celtics (2) vs. Atlanta Hawks (7)

Game 1: Celtics 112, Hawks 99

Game 2: Hawks vs. Celtics | Tues., April 18 | 7 ET (NBA TV)

Game 3: Celtics vs. Hawks | Fri., April 21 | 7 ET (ESPN)

Game 4: Celtics vs. Hawks | Sun, April 23 | 7 ET (TNT)

*Game 5: Hawks vs. Celtics | Tues., April 25 | TBD

*Game 6: Celtics vs. Hawks | Thurs., April 27 | TBD

*Game 7: Hawks vs. Celtics | Sat., April 29 | TBD

Celtics lead series 1-0

Philadelphia 76ers (3) vs. Brooklyn Nets (6)

Game 1: 76ers 121, Nets 101

Game 2: Nets vs. 76ers | Mon., April 17 | 7:30 ET (TNT)

Game 3: 76ers vs. Nets | Thurs., April 20 | 7:30 ET (TNT)

Game 4: 76ers vs. Nets | Sat., April 22 | 1 ET (TNT)

*Game 5: Nets vs. 76ers | Mon., April 24 | TBD

*Game 6: 76ers vs. Nets | Thurs., April 27 | TBD

*Game 7: Nets vs. 76ers | Sat., April 29 | TBD

Sixers lead series 1-0

Cleveland Cavaliers (4) vs. New York Knicks (5)

Game 1: Knicks 101, Cavaliers 97

Game 2: Knicks vs. Cavaliers | Tues., April 18 | 7:30 ET (TNT)

Game 3: Cavaliers vs. Knicks | Fri., April 21 | 8:30 ET (ABC)

Game 4: Cavaliers vs. Knicks | Sun., April 23 | 1 ET (ABC)

*Game 5: Knicks vs. Cavaliers | TBD

*Game 6: Cavaliers vs. Knicks | TBD

*Game 7: Knicks vs. Cavaliers | TBD

Knicks lead series 1-0

Western Conference

Denver Nuggets (1) vs. Minnesota Timberwolves (8)

Game 1: Timberwolves vs. Nuggets | Sun., April 16 | 10.30 ET (TNT)

Game 2: Timberwolves vs. Nuggets | Wed., April 19 | 10 ET (TNT)

Game 3: Nuggets vs. Timberwolves | Fri., April 21 | 9:30 ET (ESPN)

Game 4: Nuggets vs. Timberwolves | Sun., April 23 | 9:30 ET (TNT)

*Game 5: Timberwolves vs. Nuggets | Tues., April 25 | TBD

*Game 6: Nuggets vs. Timberwolves | Thurs., April 27 | TBD

*Game 7: Timberwolves vs. Nuggets | Sat., April 29 | TBD

Memphis Grizzlies (2) vs. L.A. Lakers (7)

Game 1: Lakers vs. Grizzlies | Sun., April 16 | 3 ET (ABC)

Game 2: Lakers vs. Grizzlies | Wed., April 19 | 7:30 ET (TNT)

Game 3: Grizzlies vs. Lakers | Sat., April 22 | 10 ET (ESPN)

Game 4: Grizzlies vs. Lakers | Mon. April 24 | TBD

*Game 5: Lakers vs. Grizzlies | Wed., April 26 | TBD

*Game 6: Grizzlies vs. Lakers | Fri., April 28 | TBD

*Game 7: Lakers vs. Grizzlies | Sun., April 30 | TBD

Sacramento Kings (3) vs. Golden State Warriors (6)

Game 1: Kings 126, Warriors 123

Game 2: Warriors vs. Kings | Mon., April 17 | 10 ET (TNT)

Game 3: Kings vs. Warriors | Thurs., April 20 | 10 ET (TNT)

Game 4: Kings vs. Warriors | Sun., April 23 | 3.30 ET (ABC)

*Game 5: Warriors vs. Kings | Wed., April 26 | TBD

*Game 6: Kings vs. Warriors | Fri., April 28 | TBD

*Game 7: Warriors vs. Kings | Sun., April 30 | TBD

Kings lead series 1-0

Phoenix Suns (4) vs. LA Clippers (5)

Game 1: Clippers vs. Suns | Sun., April 16 | 8 ET (TNT)

Game 2: Clippers vs. Suns | Tues., April 18 | 10 ET (TNT)

Game 3: Suns vs. Clippers | Thurs., April 20 | 10:30 ET (NBA TV)

Game 4: Suns vs. Clippers | Sat., April 22 | 3:30 ET (TNT)

*Game 5: Clippers vs. Suns | Tues., April 25 | TBD

*Game 6: Suns vs. Clippers | Thurs., April 27 | TBD

*Game 7: Clippers vs. Suns | Sat., April 29 | TBD (TNT)