NCAA Women’s Softball Top 25 Rankings: FSU moves to No. 6 while the Gators pull in at No. 11.

MICHELLA CHESTER | NCAA.COM

Oklahoma, Oklahoma State, UCLA, Clemson and Tennessee lead the latest ESPN/USA Softball Collegiate Top 25. Oklahoma State has taken over the No. 2 spot, flip-flopping with UCLA, after winning its weekend series against No. 6 Florida State. Clemson and Tennessee are now tied at No. 4.

1 Oklahoma (25) 20-1 625 1 2 Oklahoma State 20-2 575 3 3 UCLA 25-2 572 2 T4. Clemson 25-1 543 4 T4. Tennessee 20-1 543 5 6 Florida State 21-5 489 6 7 Stanford 22-2 479 8 8 Washington 20-4 402 11 9 Texas 21-4-1 401 10 10 LSU 21-1 376 14 11 Florida 19-4 345 12 12 Arkansas 20-6 338 7 13 Alabama 20-6 313 9 14 Kentucky 16-5-1 311 T16 15 Virginia Tech 19-5 306 13 16 Duke 20-5 294 15 17 Georgia 20-6 227 18 18 Arizona 17-7 184 20 19 Oregon 17-6 169 19 20 Baylor 18-4 144 T16 21 Texas A&M 16-7 114 NR 22 Auburn 21-5 90 21 23 Louisiana 18-9 84 24 24 Northwestern 9-7 61 22 25 Utah 19-4 38 NR

Dropped Out: Arizona State, Missouri

New to Poll: Texas A&M, Utah

Others receiving votes: Arizona State (35), Maryland (22), Missouri (19), Wichita State (9), California (8), Texas State (8), UCF (5), Mississippi State (2), UCA (2).