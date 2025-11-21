College football fans kick off the weekend with a high‑stakes ACC battle.
- Florida State vs. NC State
- Kickoff: Friday, Nov. 21, 8:00 p.m. ET
- Network: ESPN
- Announcers: Anish Shroff, Andre Ware
- CHECK OUT – Sports Talk Florida
Bowl eligibility and conference pride are on the line, with ESPN’s respected duo calling the action.
College Football Saturday AM: Early Window (12:00–2:00 p.m. ET)
Saturday morning delivers a full slate across every major network:
- Missouri @ Oklahoma – ABC, Sean McDonough & Greg McElroy
- Rutgers @ Ohio State – FOX, Gus Johnson & Joel Klatt
- Miami (FL) @ Virginia Tech – ESPN, Bob Wischusen & Louis Riddick
- Louisville @ SMU – ESPN2, Roy Philpott & Sam Acho
- Harvard @ Yale – ESPNU, Eric Frede & Jack Ford
- Kansas @ Iowa State – FS1, Noah Reed & Robert Smith
- Minnesota @ Northwestern (Wrigley Field) – BTN, Jack Kizer & Matt Millen
Saturday Afternoon Block (12:45–2:00 p.m. ET)
The mid‑day window features SEC powerhouses and regional battles:
- Charlotte @ Georgia – SECN, Taylor Zarzour & Matt Stinchcomb
- Baylor @ Arizona – TNT, J.B. Long & Mike Golic Jr.
- Eastern Illinois @ Alabama – SECN+, Jay Alter & Rocky Boiman
- Mercer @ Auburn – SECN+, Richard Cross & Charles Arbuckle
Saturday 3PM–Early Evenings: National Headliners
This block brings the weekend’s marquee clash:
- USC vs. Oregon
- Kickoff: Saturday, Nov. 22, 3:30 p.m. ET
- Network: CBS
- Announcers: Brad Nessler, Gary Danielson
- Context: A Big Ten showdown with playoff stakes, featuring two high‑scoring programs on a national stage.
Other highlights:
- Syracuse @ Notre Dame – NBC, Dan Hicks & Jason Garrett
- Duke @ North Carolina – ACCN, Wes Durham & Steve Addazio
- Kentucky @ Vanderbilt – ESPN, Mark Jones & Roddy Jones
- Michigan State @ Iowa – FS1, Connor Onion & Mark Helfrich
Saturday Prime Time (7:00–7:45 p.m. ET)
The evening slate is loaded with rivalry drama and playoff implications:
- Nebraska @ Penn State – NBC, Noah Eagle & Todd Blackledge
- Pitt @ Georgia Tech – ESPN, Dave Pasch & Dusty Dvoracek
- Tennessee @ Florida – ABC, Chris Fowler & Kirk Herbstreit
- California @ Stanford – THE BIG GAME – ACCN, Chris Cotter & Max Browne
Saturday Nightcap (8:00 p.m. and Later)
The weekend closes with West Coast fireworks:
- BYU @ Cincinnati – FOX, Jason Benetti & Robert Griffin III
- Arizona State @ Colorado – ESPN2, Mike Monaco & Kirk Morrison
- Washington @ UCLA – NBC, Paul Burmeister & Yogi Roth
- San Jose State @ San Diego State – FS1, Dan Hellie & Petros Papadakis