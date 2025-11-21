    Starting tonight with FSU-NC. State there is a huge college football weekend

    By
    James Williams
    -
    0
    178
    College Footballow Sports Is Saving Broadcast TV: The Rise of Live Programming in a Streaming-Dominated Era
    COLLEGE FOOTBALL - THE sec How Sports Is Saving Broadcast TV: The Rise of Live Programming in a Streaming-Dominated Era

    College football fans kick off the weekend with a high‑stakes ACC battle.

    • Florida State vs. NC State
      • Kickoff: Friday, Nov. 21, 8:00 p.m. ET
      • Network: ESPN
      • Announcers: Anish Shroff, Andre Ware
      • CHECK OUT – Sports Talk Florida

    Bowl eligibility and conference pride are on the line, with ESPN’s respected duo calling the action.

    College Football Saturday AM: Early Window (12:00–2:00 p.m. ET)

    Saturday morning delivers a full slate across every major network:

    • Missouri @ OklahomaABC, Sean McDonough & Greg McElroy
    • Rutgers @ Ohio StateFOX, Gus Johnson & Joel Klatt
    • Miami (FL) @ Virginia TechESPN, Bob Wischusen & Louis Riddick
    • Louisville @ SMUESPN2, Roy Philpott & Sam Acho
    • Harvard @ YaleESPNU, Eric Frede & Jack Ford
    • Kansas @ Iowa StateFS1, Noah Reed & Robert Smith
    • Minnesota @ Northwestern (Wrigley Field)BTN, Jack Kizer & Matt Millen

    Saturday Afternoon Block (12:45–2:00 p.m. ET)

    The mid‑day window features SEC powerhouses and regional battles:

    • Charlotte @ GeorgiaSECN, Taylor Zarzour & Matt Stinchcomb
    • Baylor @ ArizonaTNT, J.B. Long & Mike Golic Jr.
    • Eastern Illinois @ AlabamaSECN+, Jay Alter & Rocky Boiman
    • Mercer @ AuburnSECN+, Richard Cross & Charles Arbuckle

    Saturday 3PM–Early Evenings: National Headliners

    This block brings the weekend’s marquee clash:

    • USC vs. Oregon
      • Kickoff: Saturday, Nov. 22, 3:30 p.m. ET
      • Network: CBS
      • Announcers: Brad Nessler, Gary Danielson
      • Context: A Big Ten showdown with playoff stakes, featuring two high‑scoring programs on a national stage.

    Other highlights:

    • Syracuse @ Notre DameNBC, Dan Hicks & Jason Garrett
    • Duke @ North CarolinaACCN, Wes Durham & Steve Addazio
    • Kentucky @ VanderbiltESPN, Mark Jones & Roddy Jones
    • Michigan State @ IowaFS1, Connor Onion & Mark Helfrich

    Saturday Prime Time (7:00–7:45 p.m. ET)

    The evening slate is loaded with rivalry drama and playoff implications:

    • Nebraska @ Penn StateNBC, Noah Eagle & Todd Blackledge
    • Pitt @ Georgia TechESPN, Dave Pasch & Dusty Dvoracek
    • Tennessee @ FloridaABC, Chris Fowler & Kirk Herbstreit
    • California @ Stanford – THE BIG GAMEACCN, Chris Cotter & Max Browne

    Saturday Nightcap (8:00 p.m. and Later)

    The weekend closes with West Coast fireworks:

    • BYU @ CincinnatiFOX, Jason Benetti & Robert Griffin III
    • Arizona State @ ColoradoESPN2, Mike Monaco & Kirk Morrison
    • Washington @ UCLANBC, Paul Burmeister & Yogi Roth
    • San Jose State @ San Diego StateFS1, Dan Hellie & Petros Papadakis

    RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR