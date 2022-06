US Open Day 2: Dahmen at -5 joins Morikawa for 36-hole lead heading into today’s action.

Joel Dahmen is in the clubhouse at 5 under, good enough with a tie for the lead with Collin Morikawa. It’s the first time in Dahmen’s career that he heads into the weekend with any part of a 36-hole lead.

Dahmen shot a 68 on Friday at The Country Club, making a 60-foot birdie putt on the 15th hole to improve to minus-5 and grab a share of the lead.

Five players were tied for third, including defending champion Jon Rahm and 2011 winner Rory McIlroy.

With a couple of groups still on the course at the U.S. Open, the cut is set at 3 over par. That means players like Sergio Garcia, Corey Conners and Shane Lowry won’t be playing this weekend.

Patrick Cantlay, K.H. Lee and Tyrell Hatton just squeaked in at plus-3.

Pos Player R2 Thru Total T1 C. Morikawa -4 F -5 T1 J. Dahmen -2 F -5 T3 H. Buckley -2 F -4 T3 J. Rahm -3 F -4 T3 R. McIlroy -1 F -4

T3 A. Wise -2 F -4 T3 B. Hossler -3 F -4 T8 M. NeSmith -1 F -3 T8 P. Rodgers -2 F -3 T8 B. Harman -1 F -3 T8 N. Hardy -2 F -3 T8 S. Scheffler -3 F -3 T13 S. Burns -3 F -2 T13 M. Fitzpatrick E F -2 T13 A. Hadwin +2 F -2 T16 C. Tarren +2 F -1 T16 T. Vick -1 F -1 T16 D. Lingmerth +2 F -1 T16 D. Riley -3 F -1 T16 X. Schauffele -1 F -1 T16 W. Zalatoris E F -1 T16 K. Bradley -1 F -1 T16 M.J. Daffue +2 F -1 T24 B. Matthews -1 F E T24 A. Putnam -2 F E T24 H. Matsuyama E F E T24 A. Schenk E F E T24 T. Pieters -2 F E T24 J.H. Kim -2 F E T24 B. Koepka -3 F E T31 J. Niemann E F +1 T31 M. Leishman +1 F +1 T31 M. Hughes -1 F +1 T31 J. Thomas +2 F +1 T31 S. Power E F +1 T31 D. Johnson +3 F +1 T31 J. Rose +3 F +1 T31 P. Reed +1 F +1 T31 S. Söderberg E F +1 T40 W. Besseling +1 F +2 T40 M. Homa +3 F +2 T40 A. Scott +3 F +2 T40 J. Spieth E F +2 T40 G. Murray -3 F +2 T40 G. Migliozzi E F +2 T40 C. Gotterup -1 F +2 T40 C. Naegel -1 F +2 T40 C. Tringale +1 F +2 T40 A. Greaser E F +2 T40 B. DeChambeau +1 F +2 T40 G. Woodland +3 F +2 T40 H. English -1 F +2 T40 R. Bland +2 F +2 T40 T. Sinnott +1 F +2 T55 S. Bennett +3 F +3 T55 D. McCarthy E F +3 T55 P. Cantlay +1 F +3 T55 S. Muñoz -1 F +3 T55 S. Hagestad E F +3 T55 J. Bramlett +2 F +3 T55 T. Hatton +1 F +3 T55 M.W. Lee E F +3 T55 K.H. Lee +2 F +3 T55 S. Stevens +2 F +3 Cut M. McCarty +3 – +4 Cut E. Barnes +3 – +4 Cut W. Clark +4 – +4 Cut J. Piot +5 – +4 Cut B. Horschel +1 – +4 Cut K. Kisner +1 – +4 Cut C. Young +2 – +4 Cut S. Cink +1 – +4 Cut K. Samooja -3 – +4 Cut Mito Pereira +4 – +4 Cut S.J. Im +2 – +4 Cut S. García E – +4 Cut C. Conners +3 – +4 Cut W. Simpson +4 – +4 Cut S. Lowry +2 – +4 Cut J. Furyk E – +4 Cut J. Kokrak +5 – +4 Cut S.W. Kim -1 – +5 Cut D. Berger +5 – +5 Cut H. Varner III +3 – +5 Cut C. Kim +2 – +5 Cut B. Grace -1 – +5 Cut S. Kodaira +1 – +5 Cut B. Silverman +3 – +5 Cut T. Montgomery +3 – +5 Cut B. Stuard +2 – +5 Cut T. Hoge +2 – +5 Cut T. Gooch +1 – +5 Cut K. Na E – +5 Cut T. Finau +2 – +5 Cut L. List +3 – +5 Cut N. Taylor +2 – +5 Cut R. Fox +1 – +5 Cut M. Thorbjornsen -1 – +6 Cut T. Merritt +1 – +6 Cut S. Stallings +2 – +6 Cut A. Norén +3 – +6 Cut R. Henley E – +6 Cut F. Molinari +3 – +6 Cut R. Sloan E – +6 Cut S. Horsfield +3 – +6 Cut C. Smith +4 – +6 Cut L. Oosthuizen -1 – +6 Cut D. Shore +2 – +6 Cut K. Kitayama +3 – +7 Cut V. Perez +4 – +7 Cut L. Griffin +5 – +7 Cut A. Novak +4 – +7 Cut M. Moldovan +2 – +7 Cut A. Arnaus +1 – +7 Cut V. Hovland +7 – +7 Cut T. Fleetwood +5 – +7 Cut B. Hoag +5 – +7 Cut A. Dumont De Chassart +5 – +7 Cut J. Blixt +2 – +7 Cut R. Gerard +3 – +7 Cut S. Norris +8 – +8 Cut P. Kizzire +4 – +8 Cut K. Nakajima +5 – +8 Cut R. Hoshino +1 – +8 Cut W. Mouw +4 – +9 Cut S. Straka +2 – +9 Cut A. Beckler +1 – +9 Cut C. Seiffert +5 – +9 Cut K. Chappell +6 – +9 Cut B. Calkins +3 – +9 Cut Y. Paul +3 – +10 Cut E. van Rooyen +2 – +10 Cut D. Izumida +7 – +10 Cut L. Shepherd +6 – +11 Cut H. Hall +7 – +11 Cut R. Mansell +4 – +11 Cut T. Olesen +6 – +11 Cut P. Mickelson +3 – +11 Cut D. Lee +5 – +11 Cut C. Reiter +5 – +11 Cut T. Sugiyama +8 – +12 Cut F. Biondi +3 – +12 Cut N. Dunlap +4 – +12 Cut F. Quinn +7 – +13 Cut J. Kozuma +7 – +13 Cut L. Herbert +9 – +13 Cut B. Lorenz +6 – +13 Cut J. Mueller +4 – +14 Cut I. Salinda +5 – +14 Cut L. Gannon +10 – +16 Cut J. Morgan +4 – +16 Cut M. Schneider +9 – +17 Cut C. Manuel +4 – +17 Cut S. Crocker +5 – +18 Cut S. Jacklin +10 – +18 Cut K. Greene +11 – +24

All times are in Eastern Time