Football fans, rejoice—this weekend marks the final dress rehearsal before the big show. With NFL preseason games wrapping up and college football officially kicking off, the gridiron is buzzing coast to coast. Roster spots are on the line, and early-season matchups offer a taste of what’s to come, including next week’s headline clash between Florida State and Alabama. From Friday night lights to Saturday’s first college games that count, we’ve got your full schedule, broadcast info, and must-watch moments right here.
NFL Preseason Schedule – August 22–23
Friday, August 22
- Philadelphia Eagles @ NY Jets – 7:30 PM ET Broadcast: NBC/10 (Philadelphia), CBS/2 (New York), FOX affiliates Announcers: Scott Graham, Ross Tucker; Ian Eagle, J.J. Watt
- Minnesota Vikings @ Tennessee Titans – 8:00 PM ET Broadcast: CBS, WLNY (NY), KTXA (Dallas), regional pre-emptions Announcers: Andrew Catalon, Charles Davis
- Atlanta Falcons @ Dallas Cowboys – 8:00 PM ET Broadcast: NFL Network, FOX/5 (Atlanta), CBS/11 (Dallas), regional affiliates Announcers: Justin Kutcher, D.J. Shockley, Coy Wire; Bill Jones, Isaiah Stanback
- Chicago Bears @ Kansas City Chiefs – 8:20 PM ET Broadcast: FOX/32 (Chicago), NBC/41 (Kansas City), CBS/13 (Topeka) Announcers: Adam Amin, Jim Miller, Stacey Dales; Ari Wolfe, Trent Green
Saturday, August 23
- Baltimore Ravens @ Washington Commanders – 12:00 PM ET Broadcast: NBC/11 (Baltimore), CBS/9 (Washington), ABC/7 Announcers: Gerry Sandusky, Rod Woodson; Chick Hernandez, Brian Mitchell
- LA Rams @ Cleveland Browns – 1:00 PM ET Broadcast: NFL Network, ABC/7 (LA), CBS/5 (Honolulu) Announcers: J.B. Long, Mina Kimes, Andrew Whitworth
- Indianapolis Colts @ Cincinnati Bengals – 1:00 PM ET Broadcast: CBS/4 (Indy), FOX/19 (Cincy), ABC/6 (Columbus) Announcers: Greg Rakestraw, Rick Venturi; Mike Watts, Anthony Muñoz
- Houston Texans @ Detroit Lions – 1:00 PM ET Broadcast: ABC/13 (Houston), FOX/2 (Detroit), CBS/6 (Beaumont) Announcers: Kevin Kugler, N.D. Kalu, John Harris; Jason Benetti, T.J. Lang
- Denver Broncos @ New Orleans Saints – 1:00 PM ET Broadcast: NBC/9 (Denver), FOX/8 (New Orleans), CBS/9 (Baton Rouge) Announcers: Steve Levy, Ryan Harris; Joel Meyers, John Stinchcomb
- Seattle Seahawks @ Green Bay Packers – 4:00 PM ET Broadcast: NFL Network, NBC/5 (Seattle), NBC/26 (Green Bay) Announcers: Kate Scott, Michael Robinson, Michael Bennett; Kevin Harlan, John Kuhn
- Jacksonville Jaguars @ Miami Dolphins – 7:00 PM ET Broadcast: NFL Network, FOX/30 (Jax), CBS/4 (Miami) Announcers: Brian Sexton, Bucky Brooks; Steve Goldstein, Kim Bokamper
- Buffalo Bills @ Tampa Bay Buccaneers – 7:30 PM ET Broadcast: CBS/4 (Buffalo), NBC/8 (Tampa), FOX/44 (Burlington) Announcers: Andrew Catalon, Steve Tasker; Chris Myers, Ronde Barber
- LA Chargers @ San Francisco 49ers – 8:30 PM ET Broadcast: CBS/2 (LA), CBS/5 (SF), NBC/13 (Honolulu – delayed) Announcers: Noah Eagle, Dan Fouts; Guy Haberman, Tim Ryan
- Las Vegas Raiders @ Arizona Cardinals – 10:00 PM ET Broadcast: NFL Network, FOX/5 (Vegas), CBS/5 (Phoenix) Announcers: Jason Horowitz, Rich Gannon, Kirk Morrison; Paul Calvisi, Sam Acho
College Football Week Almost 0– Saturday, August 23
- Kansas State vs Iowa State (Dublin) – 12:00 PM ET | ESPN
- Incarnate Word @ Nicholls – 1:00 PM ET | ESPN2
- Idaho State @ UNLV – 4:00 PM ET | Silver State Sports / MWC Digital
- Tarleton State @ Portland State – 4:30 PM ET | ESPN2
- Fresno State @ Kansas – 6:30 PM ET | FOX
- UC-Davis vs Mercer (Montgomery) – 7:00 PM ET | ESPN
- Sam Houston @ Western Kentucky – 7:00 PM ET | CBSSN
- Stanford @ Hawaii – 7:30 PM ET | CBS
- N.C. Central vs Southern (Atlanta) – 7:30 PM ET | ABC