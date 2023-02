Women’s College Basketball Top 25: USF moves up to No.24 and Florida State is at No.19 with South Carolina holding on to No.1

The South Florida Bulls moved up a spot from 25th to 24th while the Seminoles are in the 19th slot.

RANK TEAM RECORD POINTS PREVIOUS RANK TEAM RECORD POINTS PREVIOUS 1 South Carolina (28) 23-0 700 1 2 Indiana 22-1 649 4 3 LSU 23-0 643 3 4 UConn 21-3 611 5 5 Iowa 19-4 569 6 6 Stanford 22-3 568 2 7 Utah 20-2 543 7 8 Maryland 19-5 509 8 9 Duke 20-3 448 16 10 Notre Dame 18-4 429 9 11 Virginia Tech 18-4 394 13 12 Michigan 19-5 359 18 13 Ohio State 20-4 337 10 14 North Carolina 17-6 328 11 15 Villanova 20-4 245 19 16 Oklahoma 18-4 241 20 17 Arizona 18-5 233 22 18 UCLA 18-6 201 14 19 Florida State 20-5 187 23 20 Texas 18-6 182 24 21 Iowa State 15-6 168 12 22 NC State 16-6 164 15 23 Gonzaga 22-3 118 17 24 South Florida 22-4 98 25 25 Colorado 18-5 81 NR