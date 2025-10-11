Gary Greene’s NFL Week 6 Scoring by Quarters report

Gary Greene’s NFL Scoring Breakdown — Quarter by Quarter
For all my NFL bettors who love getting in early — or hammering the halftime and quarter lines — this one’s for you. Through five weeks, the numbers don’t lie. We’ve dug into every snap, every drive, and every scoring trend to show you exactly who’s cashing early and who’s fading late. Whether you’re betting 1st quarters, 2nd halves, or chasing those in-game totals, these stats will tell you which teams come out firing and which ones hit the snooze button until it’s too late. Let’s dive into the best and worst scoring teams by quarter— and find where the money’s hiding this weekend.
NOTE: For all the Bettors who like to bet 1st, 2nd, 3rd, 4th Quarters or 1st or 2nd Half these will show you who is the Best and who is the Worst in each category.
NFL WORST OFFENSES THRU WEEK 4 GAMES
LOWEST FIRST QUARTER SCORING
1). TENNY TITANS = 9 POINTS
2). KC CHIEFS = 13 POINTS
3). NY JETS = 15 POINTS
LOWEST FIRST HALF SCORING
1). CLEVELAND BROWNS = 30 POINTS
2). CINCI BENGALS = 33 POINTS
3). TENNY TITANS = 34 POINTS
LOWEST THIRD QUARTERS SCORING
1). PITT STEELERS = 7
2). HOUSTON TEXANS = 10 POINTS
3). TENNY TITANS = 13 POINTS
LOWEST 4TH QUARTER SCORING
1). PHILA EAGLES = 13
2). NY GIANTS = 14
3). LA CHARGERS = 17
LOWEST 2ND HALF SCORING
1). PITT STEELERS = 37
2). LA CHARGERS = 38
3). ARIZONA CARDINALS = 39
NFL BEST OFFENSES THRU WEEK 4 GAMES
BEST FIRST QUARTER SCORING TEAMS
1). BUFFALO BILLS = 38
2). PHILLY EAGLES = 38
3). SEATTLE SEAHAWKS = 35
BEST FIRST HALF SCORING TEAMS
1). DETROIT LIONS = 79
2). SEATTLE SEAHAWKS = 76
3). JAX JAGUARS = 76
BEST 3RD QUARTER SCORING TEAMS
1). BALTY RAVENS = 41
2).INDY COLTS = 40
3). TAMPA BAY BUCS = 39
BEST 4TH QUARTER SCORING TEAMS
1). DETROIT LIONS = 61
2). NY JETS = 61
3). CAROLINA PANTHERS = 51
BEST SECOND HALF SCORING TEAMS
1). DETROIT LIONS = 95
2). BUFFALO BILLS = 89
3). BALTY RAVENS = 84
BEST DEFENSES IN EACH QTR AND BOTH HALVES
BEST DEFENSE FIRST QUARTER
1). SAN FRAN NINERS = 0
2). GREEN BAY PACKERS = 0
3). ATLANTA FALCONS = 7
BEST DEFENSE SECOND QUARTER
1). HOUSTON TEXANS = 14
2). JAX JAGUARS = 16
3). MINNY VIKINGS = 19
BEST DEFENSE THIRD QUARTER
1). ARIZONA CARDS = 9
2). DETROIT LIONS = 10
3). GREEN BAY PACKERS = 10
BEST DEFENSE FOURTH QUARTER
1). DENVER BRONCOS = 16
2). NEW ORLEANS SAINTS = 17
3). VEGAS RAIDERS = 19
BEST DEFENSE SECOND HALVES
1). HOUSTON TEXANS = 30
2). DENVER BRONCOS = 32
3). CAROLINA PANTHERS = 34
WORST DEFENSES IN FIRST/SECOND HALVES
WORST DEFENSE FIRST HALVES
1). NEW ORLEANS SAINTS = 99
2). CINCI BENGALS = 96
3). NY JETS = 90
WORST DEFENSE SECOND HALVES
1). BALTY RAVENS = 103
2). DALLAS COWBOYS = 77
3). TENNESSEE TITANS = 74
