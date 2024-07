The complete All-Star roster for both the American and National Leagues. Isaac Paredes is the Rays only star.

MLB.COM – The 2024 MLB All-Star Game rosters have been announced, featuring a mix of familiar faces and first-time selections. The game will take place at Globe Life Field in Arlington on July 16 at 8 p.m. ET, broadcast on FOX.

For the American League, notable starters include Adley Rutschman (C), Vladimir Guerrero Jr. (1B), and Aaron Judge (OF). The National League features William Contreras (C), Bryce Harper (1B), and Shohei Ohtani (DH) among its starters.

+ Named as a replacement

AMERICAN LEAGUE

Starters

C: Adley Rutschman (BAL)

1B: Vladimir Guerrero Jr. (TOR)

2B: Marcus Semien (TEX)

3B: José Ramírez (CLE)

SS: Gunnar Henderson (BAL)

OF: Aaron Judge (NYY)

OF: Juan Soto (NYY)

OF: Steven Kwan (CLE)

DH: Yordan Alvarez (HOU)

Reserves

C: Salvador Perez (KC)

INF: Carlos Correa (MIN)

INF: Josh Naylor (CLE)

INF: Isaac Paredes (TB)

INF: Willi Castro (MIN) +

INF: Jordan Westburg (BAL) +

INF: Bobby Witt Jr. (KC)

OF: Jarren Duran (BOS)

OF: Riley Greene (DET)

OF: Anthony Santander (BAL) +

DH: David Fry (CLE)

Starting pitchers

LHP: Tyler Anderson (LAA)

RHP: Corbin Burnes (BAL)

LHP: Garrett Crochet (CWS)

RHP: Logan Gilbert (SEA)

RHP: Tanner Houck (BOS)

RHP: Seth Lugo (KC)

LHP: Cole Ragans (KC)

LHP: Tarik Skubal (DET)

Relief pitchers

RHP: Emmanuel Clase (CLE)

RHP: Clay Holmes (NYY)

RHP: Andrés Muñoz (SEA) +

RHP: Mason Miller (OAK)

RHP: Kirby Yates (TEX)

Unavailable

INF: Jose Altuve (HOU)

INF: Rafael Devers (BOS)

RHP: Logan Gilbert (SEA)

OF: Kyle Tucker (HOU)

NATIONAL LEAGUE

Elected starters

C: William Contreras (MIL)

1B: Bryce Harper (PHI)

2B: Ketel Marte (AZ)

3B: Alec Bohm (PHI)

SS: Trea Turner (PHI)

OF: Christian Yelich (MIL)

OF: Jurickson Profar (SD)

OF: Fernando Tatis Jr. (SD)

DH: Shohei Ohtani (LAD)

Reserves

C: Will Smith (LAD)

INF: CJ Abrams (WSH)

INF: Pete Alonso (NYM)

INF: Luis Arraez (SD)

INF: Mookie Betts (LAD)

INF: Elly De La Cruz (CIN)

INF: Freddie Freeman (LAD)

INF: Ryan McMahon (COL)

OF: Teoscar Hernández (LAD)

OF: Jackson Merrill (SD)

OF: Heliot Ramos (SF)

OF: Bryan Reynolds (PIT)

DH: Marcell Ozuna (ATL)

Starting pitchers

LHP: Max Fried (ATL) +

RHP: Hunter Greene (CIN) +

LHP: Shota Imanaga (CHC)

RHP: Reynaldo López (ATL)

LHP: Cristopher Sánchez (PHI) +

RHP: Paul Skenes (PIT)

RHP: Logan Webb (SF)

RHP: Zack Wheeler (PHI)

Relief pitchers

RHP: Ryan Helsley (STL)

RHP: Jeff Hoffman (PHI)

LHP: Tanner Scott (MIA)

LHP: Matt Strahm (PHI)

RHP: Robert Suarez (SD)

Unavailable:

RHP: Tyler Glasnow (LAD)

LHP: Chris Sale (ATL)

LHP: Ranger Suárez (PHI)